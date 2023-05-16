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Дизайнеры отказались от привычного классического направления.

NIKE представил новую модель Brown Croc. Выглядит экзотично
NIKE представил новую модель Brown Croc
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Terminator Low имеют несколько легендарных моделей NY vs. NY и Georgetown, в этом году ещё к ним добавляется Brown Croc. Ожидаемая новинка будет представлена в продаже осенью этого года.

Дизайнеры отошли от идеи создания обычного классического спортивного стиля. Они представили экзотический вариант с крокодиловым принтом, выполненном из коричневой замши.

Кроссовки имеют чистый белый кожаный верх, который сочетается с язычками и накладками коричневого оттенка. Брендинг представлен в виде чёрных надписей Swooshes на стопе и язычках, а логотип NIKE на пятках и печатных стельках. Белая подошва с контрастной коричневой резиной визуально делает её визуально выше.

Цена на данную модель будет составлять $120.

Сравнили первые и самые последние модели
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