NIKE представил новую модель Brown Croc. Выглядит экзотично

Terminator Low имеют несколько легендарных моделей NY vs. NY и Georgetown, в этом году ещё к ним добавляется Brown Croc. Ожидаемая новинка будет представлена в продаже осенью этого года.

Дизайнеры отошли от идеи создания обычного классического спортивного стиля. Они представили экзотический вариант с крокодиловым принтом, выполненном из коричневой замши.

Кроссовки имеют чистый белый кожаный верх, который сочетается с язычками и накладками коричневого оттенка. Брендинг представлен в виде чёрных надписей Swooshes на стопе и язычках, а логотип NIKE на пятках и печатных стельках. Белая подошва с контрастной коричневой резиной визуально делает её визуально выше.

Цена на данную модель будет составлять $120.