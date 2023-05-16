Тони Роббинс назвал три метода биохакинга, благодаря которым он выглядит на 20 лет моложе

Американский предприниматель, оратор-вдохновитель Энтони Роббинс в своём подкасте рассказал, к каким методам биохакинга прибегает.

Глядя на автора бестселлеров по лайф-коучингу, сложно поверить, что ему уже 63 года. Он придерживается идеи, что человек может изменить тело и мозг, стать умнее, быстрее и продуктивнее с помощью науки и образа жизни. Это и называется биохакингом.

«Мне нравится криотерапия, терапия красным светом и динамическая компрессия. Сочетание этих методов бодрит, укрепляет, позволяет мне восстанавливаться намного быстрее и выступать на более высоком уровне», — сообщил Роббинс своим слушателям.

Ниже рассмотрим каждый метод подробнее.

Криотерапия или лечение холодом – метод, при котором тело подвергается воздействию очень низких температур. В результате происходит сильное сужение сосудов.

Когда организм возвращается к нормальной температуре, к тканям приливает кровь. Она доставляет с собой множество питательных веществ и минералов, а также вызывает прилив эндорфинов. Этот способ популярен среди атлетов, к нему прибегают такие спортсмены, как Усэйн Болт и Флойд Мейвезер.

Терапия красным светом. Нашему телу и мозгу нужен свет, чтобы функционировать наилучшим образом. Солнце не только даёт необходимую нам дозу витамина D, но и помогает в ряде других физиологических и эмоциональных аспектов.

Организм человека особенно хорошо реагирует на красные и ближние инфракрасные волны, активизируя ряд процессов нервной системы и обмена веществ. Этот диапазон волн поглощается кожей на глубине примерно 8–10 мл.

Компрессионная терапия. Очищение и детоксикация – важные факторы укрепления организма. Данный метод позволяет осуществить эти процессы через лимфатическую систему. Она выводит отходы и молочную кислоту, которые образуются в результате тренировок и естественных процессов.

Этот способ увеличивает приток крови к определённым частям тела, вымывая токсины и ускоряя восстановление. Поклонниками компрессионной терапии также являются Зак Эфрон, Леброн Джеймс.