В Сети обсуждают бутсы, расписанные гжелью и хохломой

В последнее время в сети стали популярны работы, сгенерированные нейросетями. Они дошли и до дизайна одежды и обуви. Ранее подобной техникой уже делали ботильоны, полуботинки, кеды и кроссовки. Если Jed.ai.master совместили бутсы с популярными голливудскими фильмами и сериалами (от «Гарри Поттера», «Игры престолов» до «Во все тяжкие»), то редакция «Чемпионата» с помощью искусственного интеллекта MidJourney создала дизайн бутсов, в которых могла бы выступать сборная России по футболу.

Спортивная обувь расписана гжелью и хохломой, ведь именно эти узоры русской росписи ассоциируются с нашей историей. В последнее время народные промыслы набирают популярность.

Именно так, по мнению нейросети, могла бы выглядеть игровая обувь: