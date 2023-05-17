Роналду показал дико дорогие часы со своим изображением на циферблате

Криштиану любит люксовые бренды и регулярно посещает их бутики. Даже со своей будущей девушкой футболист познакомился в Gucci. Очередная роскошная обновка спортсмена – новые часы от бренда Jacob & Co.

Сейчас Криштиану Роналду выступает за саудовский спортивный клуб «Ан-Наср» и, судя по всему, постепенно начинает привыкать к местной светской жизни. Так, недавно он посетил открытие бутика той самой часовой марки Jacob & Co в Эр-Рияде. С брендом футболист дружит давно. Модель часов Heart of CR7 Baguette, которую Криштиану продемонстрировал в своих соцсетях, создана именно в его честь.

Фото: личный архив Криштиану Роналду

Как они выглядят? Корпус 44-мм, Х-образные выступы, ярко-зелёный ремешок. Основная фишка — изображения на циферблате портретов Роналду в знаковые для его карьеры моменты. Ожидается, что такой дизайн должен сделать все модели коллекции успешными в продаже. Пусть даже цена кусается. Часы стоят порядка $ 117 000 тыс.

Фото: личный архив Криштиану Роналду

Сейчас бренд Jacob & Co. активно расширяет своё присутствие в восточных регионах. Бутики планируется открыть в Мумбаи, Гонконге и Бахрейне. Коллекция, поддержанная рекламой от футболиста, который теперь вместе с семьёй проживает в Саудовской Аравии, должна сделать эти планы более реальными.