Эксперты ВОЗ рассказали, почему заменители сахара не работают на похудение

Всемирная организация здравоохранения выпустила исследование, согласно которому эффективность искусственных подсластителей и сахарозаменителей при похудении равна нулю.

Франческо Бранка, директор департамента ВОЗ по питанию и безопасности пищевых продуктов, заявил, что замена обычного сахара на подсластители не помогает людям контролировать свой вес в долгосрочной перспективе. На некоторое время может наблюдаться лёгкое снижение массы тела, однако оно не будет стабильным и устойчивым. Вместо использования сахарозаменителей рекомендуется перейти на сахар природного происхождения и несладкие напитки.

Новые рекомендации распространяются на всех, кроме людей с диабетом, так как исследование не включило их в обзор. ВОЗ также указывает на возможность «потенциальных нежелательных эффектов» от долгосрочного использования сахарозаменителей: повышение риска развития диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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К сахарозаменителям исследователи отнесли ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралозу, стевию с её производными и монкфрут.

Стевия производится из растения стевии, и многие люди считают её более «натуральной», однако Бранк заявляет, что она оказывает действие в организме через те же физиологические механизмы, что и другие подсластители. Соответственно, она выполняет аналогичную роль.

Подобно тому, как многие люди научились не солить еду и не использовать соль при приготовлении пищи, они также могут научиться снижать свою зависимость от лишних сахаров и пустых подсластителей, говорит Бранк. Он отмечает:

Нам следует обращать внимание на детей с самого раннего возраста. Например, почему родители часто используют сладости в качестве награды для детей и дают их почти после каждого приема пищи? Мы должны советовать родителям избегать формирования у маленьких детей привычки к сладкому — это очень важный шаг.