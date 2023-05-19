2 фото, доказывающих, что пёс Ван Дамма устроился лучше, чем вы

Посмотрите на фото. Теперь честно ответьте на вопрос: «Хотели бы путешествовать с таким комфортом и в подобной компании?» Да, речь о том, как хорошо устроился этот пушистик — четвероногий друг актёра Жан-Клода Ван Дамма.

Этой собачке к подобному уровню роскоши явно не привыкать. Ван Дамма мы все знаем по его спортивным достижениям и успешной актёрской карьере в Голливуде. Но что остаётся за кадром и искренне удивляет в звезде боевиков, так это его любовь к животным. Несмотря на брутальный образ, он не стесняется показываться и с маленькими собачками.

Фото: личный архив Жан-Клода Ван Дамма

Актёр активно выступает в защиту прав животных. Он даже отказался от мяса — с его мускулатурой это было сделать непросто. Кроме того, Ван Дамм призывает всех брать щенка не у заводчиков, а обращаться в приюты, там животные гораздо больше нуждаются в помощи.

Фото: личный архив Жан-Клода Ван Дамма

У спортсмена живёт сразу несколько собак, но этого очаровательного пса он показывает не в первый раз. Ван Дамм часто попадает на снимки папарацци на прогулках со своим четвероногим приятелем. Неудивительно, что в самолёте ему выделено место рядом с хозяином на специальной лежанке. В описании под фото актёр даже называет его другом. Перед пёсиком даже стоит собственная миска — такой полёт обещает быть очень комфортным.

На втором фото актёр предлагает другу пирожное из своего рациона. Собака явно заинтересована. Сегодня вы точно не увидите ничего милее!