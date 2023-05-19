Сомнологи заявили, что бананы могут вызвать ночные кошмары и нарушение сна

Бананы стимулируют ночные кошмары, заявили сомнологи. Эксперты сайта sleepjunkie.com выявили негативные последствия употребления банана в ночное время.

Бананы — это суперфуд, которым можно наслаждаться практически в любое время суток. Однако ночной перекус может вызвать беспокойный, некрепкий сон и стимулировать появление кошмаров.

В бананах содержится мелатонин. В норме этот гормон отвечает за регуляцию сна, но его избыток может лишить человека сна. Виной тому — нарушение циркадных ритмов и возбуждение центральной нервной системы.

Фото: istockphoto.com

При этом сомнологи советуют не отказываться от фрукта, а сдвинуть время потребления, чтобы спать спокойно:

Время выработки мелатонина является ключевым фактором, помогающим заснуть. В идеале, если вы любите перекусывать перед сном, делать это за час или два до ночного отдыха.

Шеф-повар Фергус Смитерс рекомендует также в качестве ночного перекуса рассмотреть киви. По его словам, в них много серотонина, нейромедиатора, который регулируют сна и бодрствования, естественным образом помогая погрузиться в более глубокий сон.