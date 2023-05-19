Биохакер снизил свой биологический возраст на 14 лет

Если вам до сих пор кажется, что долголетие только для богатых — это не так. Американец своим примером напомнил, что самые действенные способы продлить жизнь бесплатны.
Конечно, когда очень обеспеченный человек решает всеми средствами продлить свою жизнь, он пользуется услугами лучших врачей и других специалистов. Но напрямую это никак не поможет приблизиться к цели.
Таких впечатляющих результатов мужчине удалось достичь в первую очередь благодаря более внимательному отношению к режиму сна. Он уделяет ночному отдыху восемь часов, причём ложится стабильно в промежутке с 22:00 до 23:00. Также биохакер всегда использует маску и беруши, чтобы ничто не разбудило его раньше времени или сделало сон беспокойным.
Не обошлось и без специальной диеты. Здоровое питание составляет около 90% его рациона. Остальные 10% дают Крису возможность насладиться любимой вредной едой. По признанию самого мужчины, он сладкоежка, но это не мешает его телу быть здоровым. Всё дело в рациональных ограничениях.
Спорт тоже регулярно присутствует в расписании мужчины. Он занимается шесть раз в неделю, чередуя кардио и силовые тренировки. Таким образом Крис поддерживает хорошее состояние мышц, которые с возрастом постепенно ослабевают.
А вот от кофе мужчина не отказывается. Он выпивает около четырёх стаканов каждый день, но всегда заканчивает приём бодрящего напитка после 12:00.
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