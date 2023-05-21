Минздрав подвёл оптимистичные итоги: в 2023 году россияне стали жить дольше

По сравнению с временем масштабного распространения коронавируса среднюю продолжительность жизни россиян удалось увеличить на 2,7 года. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на конгрессе «Человек и лекарство».

Заместитель министра поделился впечатляющими результатами работы. Вирусная инфекция, которая так пугала нас последние несколько лет, вроде бы отступает. По крайней мере, этим объясняют повышение продолжительности жизни.

К тому же болезнь переместилась на третье место среди основных причин смертности. Постепенно борьба с вирусом становится всё успешнее, хотя для нас это, конечно, не повод расслабляться.

Отмечается, что средняя продолжительность жизни к 2030 году может достигнуть 78 лет. Теперь главная цель — повысить качество и распространение диспансерного наблюдения, сделать его как минимум более всеобъемлющим.

Евгения Котова, директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России, рассказала, что за последний год такой показатель, как доля неточно обозначенных состояний в структуре смертности, сократился до минимальной отметки. Получается, теперь практически каждая причина летального исхода может быть точно определена врачами.