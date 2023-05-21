Минздрав подвёл оптимистичные итоги: в 2023 году россияне стали жить дольше

По сравнению с временем масштабного распространения коронавируса среднюю продолжительность жизни россиян удалось увеличить на 2,7 года. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на конгрессе «Человек и лекарство».
Заместитель министра поделился впечатляющими результатами работы. Вирусная инфекция, которая так пугала нас последние несколько лет, вроде бы отступает. По крайней мере, этим объясняют повышение продолжительности жизни.
К тому же болезнь переместилась на третье место среди основных причин смертности. Постепенно борьба с вирусом становится всё успешнее, хотя для нас это, конечно, не повод расслабляться.
Отмечается, что средняя продолжительность жизни к 2030 году может достигнуть 78 лет. Теперь главная цель — повысить качество и распространение диспансерного наблюдения, сделать его как минимум более всеобъемлющим.
Евгения Котова, директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России, рассказала, что за последний год такой показатель, как доля неточно обозначенных состояний в структуре смертности, сократился до минимальной отметки. Получается, теперь практически каждая причина летального исхода может быть точно определена врачами.
- 21 мая 2023
-
10:00
-
06:00
- 20 мая 2023
-
22:01
-
18:00
-
14:00
-
10:00
-
06:00
- 19 мая 2023
-
16:00
-
15:30
-
10:00
-
08:00
-
06:00
- 18 мая 2023
-
18:00
-
16:00
-
14:00
-
10:00
-
06:00
- 17 мая 2023
-
19:11
-
17:00
-
16:00
-
10:00
-
06:00
- 16 мая 2023
-
18:00
-
14:00
-
11:10
-
10:00
-
06:00
- 15 мая 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:03
-
07:00
-
06:00
- 14 мая 2023
-
14:00
- 12 мая 2023
-
18:00