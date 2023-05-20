Диетолог назвал 5 продуктов, которые лучше покупать замороженными

Придерживаться здорового питания не всегда легко, особенно если не хватает времени регулярно пополнять холодильник клетчаткой и источниками здорового белка, в которых нуждается организм. В несезон цена за овощи и фрукты и вовсе начинает расти.
Горошек
Он сохраняет достаточное количество клетчатки, антиоксидантов, витаминов и свой свежий вкус в готовом блюде. Также горошек содержит полезные для сердца минералы, такие как магний, калий и кальций.
Фото: istockphoto.com
Измельчённый чеснок
При заморозке чеснок немного потеряет остроты, но его основной активный ингредиент, аллицин, всё равно будет поддерживать иммунную систему в борьбе с вирусами.
Рыба
Замороженная рыба обойдётся дешевле свежей. При этом она не потеряет своей питательной ценности. В ней также сохраняются полезные жирные кислоты Омега-3, витамины D и B2.
Брокколи
Этот суперфуд может значительно улучшить здоровье кишечника, а также помочь в контроле веса и управлении здоровьем мозга, воспалений и иммунной функции. Он не нуждается в долгой разморозке, 5-10 минут будет достаточно, что очень сэкономит время готовки.
Фото: istockphoto.com
Ягоды
Замороженные ягоды будут дольше храниться в холодильнике и не утратят свой вкус, полезные свойства. Например, мороженая черника содержит больше антиоксидантов, а они помогают бороться с болезнями, включая рак. Малина — отличный источник витамина С, который укрепляет иммунитет.
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