Нутрициологи рассказали, как справиться с тягой к сладкому с помощью рыбы

Если вам кажется, что рыба не утренняя еда и вы всегда стараетесь перенести её на более поздние приёмы пищи или вообще исключить, эксперты по питанию советуют пересмотреть свои пищевые привычки. Рыба отлично подходит для завтрака!

Британское агентство по стандартизации питания рекомендует употреблять не менее 140 г жирной рыбы в неделю. Нутрициологи подтверждают, благодаря повышенному содержанию белка, омега-3 жирных кислот и витаминов такая еда поможет вам почувствовать сытость надолго и справиться с тягой к сахару. А если вы смогли избежать перекуса кондитерскими изделиями в первой половине дня, скорее всего, и во второй не захотите портить себе аппетит. От отсутствия лишнего сахара и частых перекусов рацион станет здоровее, метаболизм ускорится.

Я рекомендую обратить внимание на жирную рыбу тем, кто активно занимается спортом. Дело в том, что омега-3 улучшает кровообращение в мышцах, повышает анаэробную выносливость, подвижность суставов и снижает риск развития воспаления, — комментирует эксперт Александра Пурига.

Также рыба содержит массу полезных элементов, которые позволят снизить риск сердечных заболеваний. Но если вы вдруг считаете, что рыба слишком плотное блюдо для завтрака, тогда попробуйте приготовить что-то лёгкое и максимально приближенное к вашему типичному завтраку. Например, можно добавить копчёный лосось к блюдам из яйца или приготовить тосты с тунцом. Такая еда не будет слишком тяжёлой и поможет зарядиться питательными веществами с утра.

Но если полюбить рыбу никак не получается — ничего страшного, эксперты предлагают альтернативу: протеиновые коктейли, орехи или овсяные хлопья. Эти продукты также помогут вам почувствовать сытость надолго. Кроме того, они отличный вариант для тех, кто часто занимается спортом, обилие белка даст мышцам возможность восстанавливаться и расти.