Колбаски пепперони и хорошие друзья: 104-летняя американка поделилась секретами долголетия

Антуанетта Инсерра отметила своё 104 день рождение. У неё четверо детей, восемь внуков и девять правнуков. За последний годы она переболела два раза COVID-19, но всё равно продолжает оставаться в хорошем здравии.

Госпожа Инсерра раскрыла свои секреты долгой жизни. Основной её девиз — это быть молодым душой, а не телом. Поэтому Антуанетта каждый день наносит макияж, надевает туфли и выходит на улицу вместе со своей дочерью. Прогулка помогает ей почувствовать себя молодой, энергичной и подвижной.

Следующий пункт касается работы мозга. Инсерра ежедневно решает кроссворды и головоломки. Они помогают сохранять остроту ума.

Также на протяжении всей своей жизни важно стараться поддерживать позитивный настрой и спокойно преодолевать любые трудности.

Что вы можете сделать, когда что-то происходит? Вы должны просто отпустить ситуацию. Не всё всегда зависит от вас. Делайте то, что можете, и всё. Не нужно себя терзать.

А секрет жизненного счастья, по её словам, максимально прост. Нужно заботиться о себе, быть добрым и заводить хороших друзей.

Антуанетта рассказала и о своём рационе питания. В него входят крабы, колбаски пепперони и большое количество овощей с зеленью, особенно шпината.