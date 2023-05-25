Колбаски пепперони и хорошие друзья: 104-летняя американка поделилась секретами долголетия

Антуанетта Инсерра отметила своё 104 день рождение. У неё четверо детей, восемь внуков и девять правнуков. За последний годы она переболела два раза COVID-19, но всё равно продолжает оставаться в хорошем здравии.
Госпожа Инсерра раскрыла свои секреты долгой жизни. Основной её девиз — это быть молодым душой, а не телом. Поэтому Антуанетта каждый день наносит макияж, надевает туфли и выходит на улицу вместе со своей дочерью. Прогулка помогает ей почувствовать себя молодой, энергичной и подвижной.
Следующий пункт касается работы мозга. Инсерра ежедневно решает кроссворды и головоломки. Они помогают сохранять остроту ума.
Также на протяжении всей своей жизни важно стараться поддерживать позитивный настрой и спокойно преодолевать любые трудности.
Что вы можете сделать, когда что-то происходит? Вы должны просто отпустить ситуацию. Не всё всегда зависит от вас. Делайте то, что можете, и всё. Не нужно себя терзать.
А секрет жизненного счастья, по её словам, максимально прост. Нужно заботиться о себе, быть добрым и заводить хороших друзей.
Антуанетта рассказала и о своём рационе питания. В него входят крабы, колбаски пепперони и большое количество овощей с зеленью, особенно шпината.
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