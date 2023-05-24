Психотерапевты назвали самый действенный способ быстро успокоиться

Врачи объясняют, почему дыхание спасает от стресса.

Общеизвестный факт, что нервное напряжение – причина многих серьёзных заболеваний. За последние годы мы изучили массу способов, как от него избавиться. Но самое действенное средство, по мнению экспертов, это всё равно дыхательные практики.

Специалисты утверждают, что активное насыщение организма углекислым газом успокаивает и расслабляет. Нормализация дыхания поможет снизить давление и успокоить сердечный ритм. Кроме того, когда вы просто фокусируетесь на дыхании, мозг переключается и заметно снижается уровень страха. Правда важно помнить, что вдохи должны быть глубокими и долгими, короткие только провоцируют страх.

Такие практики помогут и с психологической точки зрения. В моменты максимального стресса очень сложно переключиться на другие дела или общение, но на пару вдохов, которые не требуют никаких дополнительных усилий, можно всегда найти время и место.

Такой способ избавления от стресса был известен нашим предкам очень давно, ещё в древней Индии это было важной частью культуры. Так, в санскрите переменное дыхание имело отдельное название «Нади Шодхана» и, по народным поверьям, помогало очиститься от негативной энергии. Так что это уже однозначно способ, проверенный временем.