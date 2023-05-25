140-килограммовая рэп-певица Лиззо призналась, что регулярно занимается спортом

Исполнительница, которую постоянно критикуют за лишний вес, рассказала, что спорт присутствует в её жизни: она занимается регулярно последние пять лет.

Певица очень активно борется с оскорбительным комментариями в её сторону. Она может напрямую ответить хейтерам в соцсетях или высказаться на волнующую тему. Вот и в этот раз Лиззо рассказала, что люди, которые другим кажутся толстыми, тренируются не обязательно для того, чтобы похудеть. Фитнес — это про силу и выносливость, а не только про снижение веса.

В этом как раз секрет впечатляющих выступлений звезды. На каждом её шоу она не только поёт, но и активно танцует, читает рэп, играет на флейте практически без перерывов. Также Лиззо просто обожает яркие, сложные сценические костюмы, но выступать в них обычно ещё сложнее. Поэтому тренировки — обязательная часть её работы, иначе просто не получится таких ярких выступлений.

Певица практикует занятия фитнесом дома, она несколько раз показывала их в соцсетях. Чаще всего это круговые тренировки с упражнениями на силу и выносливость. Лиззо обычно прыгает на скакалке — это разминка — и далее занимается с дополнительными отягощениями. В завершение обязательно идёт минута прыжков, здесь она старается не жалеть себя и максимально поднять пульс. Кроме того, певица любит тренировки на велотренажёре, у неё даже есть специальный плейлист для них.

Но самое важное для девушки в тренировках — это то, что благодаря им она сильная и красивая. Она принимает свою фигуру, и спорт для неё не изнурительная погоня за стройностью.