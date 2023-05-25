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Ученые выяснили, что кофе помогает похудеть

Учёные из Имперского колледжа Лондона выяснили, что кофе помогает похудеть
Учёные выяснили, что кофе помогает похудеть
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Согласно новым исследованиям, проведённым специалистами из Имперского колледжа Лондона, кофе может привести к потере веса и снижению риска развития диабета второго типа.

Доктор Дипендер Гилл, старший автор исследования, сообщает:

Полученные результаты дают важное представление о том, как кофеин оказывает защитное действие на адипозность — избыток жировой ткани.

Эксперимент выявил, что люди, у которых кофеин расщепляется медленнее и уровень его в крови выше, имеют меньший шанс заболеть диабетом второго типа.

Также было исследовано влияние кофеина на уменьшение риска сахарной болезни из-за потери веса. Практически в половине случаев (43%) испытуемые похудели под воздействием кофе, что способствовало профилактике диабета.

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Безопасное увеличение количества бодрящего напитка будет помогать поддерживать здоровый вес. А людей с повышенным уровнем сахара в крови дополнительная пара чашек может защитить от развития болезни.

Предыдущие исследования Имперского колледжа выявили, что употребление от трёх до пяти кружек в день будет полезно для организма. Доза кофеина в таком случае составляет около 70-150 мг (на кружку). Так, снижается риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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