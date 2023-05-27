Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Главная Lifestyle Новости

Доказано: вы можете утолить аппетит, просто просматривая фотографии еды на телефоне

Доказано: вы можете утолить аппетит, просто просматривая фотографии еды на телефоне
Фото еды на телефоне
Аудио-версия:
Комментарии

Новое исследование выявило связь между просмотром фотографий еды в сети и перееданием в реальной жизни. Полученные результаты оказались действительно неожиданными, как для экспертов, так и для участников эксперимента.

Специалисты из Орхусского Университета в Дании изучили необычный способ борьбы с перекусами и перееданием. Учёные провели онлайн-исследование, в котором приняли участие более 1000 человек. Во время эксперимента респондентам показали фотографию оранжевых конфет драже: одной группе три изображения, другой – 30. У участников, которые увидели 30 картинок, было меньше желания съесть конфеты в реальности, чем у тех, кто увидел только три.

Кроме того, те, кто просмотрел 30 изображений, заявили, что выбрали бы меньшую порцию драже, чем вторая группа.

Фото: istockphoto.com

«Наш аппетит тесно связан с когнитивным восприятием», – к такому выводу пришли в датском университете. Учёные также отметили, что, смотря на изображения еды, человек получает физиологическую реакцию. Именно потому мы можем чувствовать себя удовлетворёнными, фактически ничего не съедая.

Читайте также:
«4 года без сахара, мяса, мучного и молочки». Личная история об экстремальном похудении
«4 года без сахара, мяса, мучного и молочки». Личная история об экстремальном похудении

Во второй части эксперимента исследователи представили фотографии разноцветных конфет, при этом сохранив их количество – 3 и 30 изображений. Это было сделано для выявления связи между цветом продукта и аппетитом. Выяснилось, что результаты сохранились на том же уровне.

Таким образом, человеческий мозг иногда может поддаваться самообману и воспринимать желаемое за действительное. Однако данный способ насыщения работает только при просмотре большого количества изображений еды.

Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023