Доказано: вы можете утолить аппетит, просто просматривая фотографии еды на телефоне

Новое исследование выявило связь между просмотром фотографий еды в сети и перееданием в реальной жизни. Полученные результаты оказались действительно неожиданными, как для экспертов, так и для участников эксперимента.

Специалисты из Орхусского Университета в Дании изучили необычный способ борьбы с перекусами и перееданием. Учёные провели онлайн-исследование, в котором приняли участие более 1000 человек. Во время эксперимента респондентам показали фотографию оранжевых конфет драже: одной группе три изображения, другой – 30. У участников, которые увидели 30 картинок, было меньше желания съесть конфеты в реальности, чем у тех, кто увидел только три.

Кроме того, те, кто просмотрел 30 изображений, заявили, что выбрали бы меньшую порцию драже, чем вторая группа.

Фото: istockphoto.com

«Наш аппетит тесно связан с когнитивным восприятием», – к такому выводу пришли в датском университете. Учёные также отметили, что, смотря на изображения еды, человек получает физиологическую реакцию. Именно потому мы можем чувствовать себя удовлетворёнными, фактически ничего не съедая.

Во второй части эксперимента исследователи представили фотографии разноцветных конфет, при этом сохранив их количество – 3 и 30 изображений. Это было сделано для выявления связи между цветом продукта и аппетитом. Выяснилось, что результаты сохранились на том же уровне.

Таким образом, человеческий мозг иногда может поддаваться самообману и воспринимать желаемое за действительное. Однако данный способ насыщения работает только при просмотре большого количества изображений еды.