В зале теперь больше болтает и фотографируется. Шварценеггер рассказал, чем живет сейчас

Культурист даже в 75 в отличной форме, и хотя он уже не та груда мышц, что раньше, Шварценеггер продолжает мотивировать нас, не бросать спорт в любом возрасте.
Кажется, все, за что берётся Арнольд получается просто отлично. Спортивная карьера, потом актерские опыты и даже политика поддались ему в свое время с легкостью. В новом интервью актер рассказывает, как он живет и тренируется сейчас, и не растерял ли он впечатляющую физическую форму.
Спортсмен, которому 30 июля исполнится 76, продолжает активные занятия спортом. Правда в последние годы, по признанию Арнольда, цель тренировок уже не большие мускулы как раньше, а просто хорошее самочувствие. Кроме того, подтянутое тело позволяет ему продолжать съемки в кино. В спортивном зале, где его можно часто увидеть, Шварценеггер не только тренируется, но и проводит время с друзьями. В перерывах между подходами они как все болтают или фотографируются.
В планах у Шварценеггера однозначно продолжать тренировки, сниматься, и заниматься просветительской деятельностью в области здорового образа жизни. Например, сейчас Арнольд активно работает над своей рассылкой Pump Daily, в которой можно найти советы по тренировкам и мотивацию от спортсмена. В соцсетях он часто делится и своей каждодневной рутиной, которая не может не умилять: например актер иногда выкладывает фото и видео с пони и осликом, которые живут у него дома.
животные Арнольда Шварценеггера
Фото: @schwarzenegger
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