В Геленджике пройдет масштабный фестиваль спорта

26-27 мая в городе-курорте Геленджик в третий раз пройдет фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023. Комфортный климат и живописная трасса ежегодно привлекает тысячи любителей спорта со всей страны. В этом году на соревнования приедут участники из 172 городов и 65 регионов России. В программе фестиваля: забеги, заплывы на открытой воде и соревнования по триатлону на дистанциях 113 и SPRINT.
Фото: Фото: IRONSTAR
Фестиваль откроют женский IRONLADY и детский STARKIDS забеги, а также заплывы в Геленджикской бухте SWIMSTAR на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.
Во второй день атлеты смогут испытать себя на полужелезной дистанции триатлона — IRONSTAR 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции SPRINT (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Плавательный этап стартует в Геленджикской бухте, велогонка пройдет по центральным улицам города и федеральной трассе М-4, часть которой будет перекрыта на время проведения соревнований, беговой этап проложен вдоль центральной набережной.
Фото: Фото: IRONSTAR
«Город-курорт Геленджик — одна из самых любимых локаций среди наших участников, благодаря возможности совместить отпуск со спортивными активностями для всей семьи. Комфортные условия соревнований и живописный маршрут привлекает спортсменов со всей страны. Каждый год мы стараемся сделать наши соревнования ярким спортивным событием, которое подарит положительные эмоции как спортсменам, так и зрителям. Мы благодарны администрации г. Геленджика за помощь в организации мероприятия», — прокомментировал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.
Фото: IRONSTAR
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