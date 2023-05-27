Звездный тренер Дженкинс раскрыла главный секрет для тех, кто хочет сбросить вес

Как ни странно, заключается он совсем не в плане питания или тренировок.

Фитнес-гуру Джанет Дженкинс призналась, что правило номер один для желающих похудеть – не критиковать себя, особенно сравнивая с результатами других. «Только без критики! По отношению к своей внешности или к тому, что вы делаете. Это всегда очень разрушительно для достижения результатов!» – поделилась Дженкинс в интервью для американского зож-сообщества «PopSugar».

Она также отметила, что существует достаточно внешних факторов, которые сами по себе вызывают негатив. Именно поэтому личная внутренняя сила и уверенность – первостепенные факторы настоящего успеха. «В нашей индустрии фитнеса, к сожалению, все всегда хотят все критиковать», – призналась тренер.

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Так что, главный совет Дженкинс – принимать себя на каждом этапе фитнесс-пути. Как тренеру, для нее также важно, чтобы клиенты любили свое тело, ведь только так тренировки становятся по-настоящему эффективными.

Джанет Дженкинс – эксперт в мире фитнеса и сбалансированного питания. Среди её звездных подопечных – певицы Пинк и Алиша Кис и другие знаменитости Голливуда.