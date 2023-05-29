Королевский врач раскрыла секреты молодости британских аристократов

Габриэла Пикок выпустила книгу с советами, которые уже помогли принцу Гарри подготовиться к свадьбе. Диетолог обещает, что вы преобразитесь всего за две недели.

Секрет молодости, по мнению королевского эксперта, это совокупность хорошего сна и холода. Именно пониженный температурный режим позволяет активировать гены долголетия и расщепление бурового жира. Речь не идёт обязательно о долгом пребывании на морозе без одежды.

Габриэла предлагает начать с контрастного душа или хотя бы с отказа от дополнительного одеяла, а дальше уже можно использовать криокамеру или купание в ледяной воде. Холод полезен в любых проявлениях, но помните, что любое температурное воздействие — стресс для организма, поэтому нужно очень внимательно следить за своим состоянием.

Следующим союзником в омоложении диетолог считает сон. От его качества и количества зависит не только ваша бодрость по утрам, но и всё состояние организма. Баланс мелатонина напрямую влияет на долголетие. Этот гормон защищает организм как антиоксидант и замедляет старение.

Важно также помнить, что качество сна – это не только его продолжительность, но и правильные ритуалы перед ним: отсутствие плотного ужина, комфортная пижама, подходящий температурный режим.