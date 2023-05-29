Вы сами определяете свои пределы: спортсмен с ДЦП пробежал марафон и установил рекорд

Спортсмен изменил историю одного из главных марафонов Испании, прошедшего в марте этого года, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он справился с дистанцией забега на 42 км в Барселоне за 5 часов 50 минут, установил рекорд и доказал, что спорт доступен всем.

Когда Алексу было шесть месяцев, он заболел. С того момента левая часть его тела почти не двигается. Он общается с помощью жестов. Врачи поставили ему неутешительный прогноз, предполагая, что он не сможет вести полноценную жизнь.

Несмотря на это, сейчас у молодого человека всё хорошо: он работает бухгалтером, водит машину и регулярно тренируется. По словам Алекса, спорт для него своего рода опора, именно активный образ жизни помог ему преодолеть ограничения.

Рекордсмен готовился к забегу несколько лет и за это время преодолел шесть полумарафонов. Также он активно участвовал в велогонках и триатлоне. Такая серьёзная подготовка помогла Алексу быстрее всех преодолеть расстояние, справиться с которым может далеко не каждый. Вместе с ним на трассе были его брат Виктор и переводчик.

В результате спортсмен вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый марафонец с инвалидностью. Теперь Алекс Рока настоящая звезда в родной Испании, его даже сняли на обложку журнал Runner’s World. В интервью молодой человек поделился планами на будущее: он мечтает открыть свой благотворительный фонд, который будет помогать людям с инвалидностью заниматься спортом.