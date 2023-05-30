Что будет, если каждый день заниматься на велотренажёре? Журналистка провела эксперимент

Журналистка Анна Бадер каждый день в течение месяца занималась на велотренажёре и пришла к неутешительному выводу.

Целью девушки было понять — заменит ли езда на велосипеде другие тренировки и как изменится её тело. Регулярный тренинг оказался Анне под силу, но периодически она чувствовала болевые ощущения в мышцах, которые связывала с тем, что нагрузка не меняется и тело не успевает отдыхать.

Из однозначных плюсов таких занятий журналистка выделила то, что они не требуют много усилий. Так, девушка иногда смотрела сериалы или была на онлайн-встречах с коллегами по Zoom, занимаясь при этом на велотренажёре.

С другой стороны, по словам Анны, мышцы очень быстро привыкли к однообразной нагрузке. Кроме того, основной упор на велотренажёре приходился на ноги. Девушка была вынуждена компенсировать это дополнительными упражнениями на верх тела.

Подводя итоги, журналистка отметила, что велотренажёр не заменяет другие занятия, но как дополнение к тренировкам вполне подходит. В любом случае кардиотренировка — всегда лучше, чем ничего.