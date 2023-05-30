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Что будет, если каждый день заниматься на велотренажёре? Журналистка провела эксперимент

Что будет, если каждый день заниматься на велотренажёре? Журналистка провела эксперимент
Анна Бадер каждый день занималась на велотренажёре
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Журналистка Анна Бадер каждый день в течение месяца занималась на велотренажёре и пришла к неутешительному выводу.

Целью девушки было понять — заменит ли езда на велосипеде другие тренировки и как изменится её тело. Регулярный тренинг оказался Анне под силу, но периодически она чувствовала болевые ощущения в мышцах, которые связывала с тем, что нагрузка не меняется и тело не успевает отдыхать.

Из однозначных плюсов таких занятий журналистка выделила то, что они не требуют много усилий. Так, девушка иногда смотрела сериалы или была на онлайн-встречах с коллегами по Zoom, занимаясь при этом на велотренажёре.

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С другой стороны, по словам Анны, мышцы очень быстро привыкли к однообразной нагрузке. Кроме того, основной упор на велотренажёре приходился на ноги. Девушка была вынуждена компенсировать это дополнительными упражнениями на верх тела.

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Подводя итоги, журналистка отметила, что велотренажёр не заменяет другие занятия, но как дополнение к тренировкам вполне подходит. В любом случае кардиотренировка — всегда лучше, чем ничего.

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