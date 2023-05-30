Сильвестр Сталлоне научил дочерей проверять отношения на прочность. Что он им посоветовал?

76-летний актёр до сих пор в отличной физической форме. Поэтому неудивительно, что кавалеры подросших дочерей теряются в его присутствии. Но на то и рассчитывает Сильвестр Сталлоне.
Артист много времени проводит с семьёй, 27-летней Софией, 25-летней Систин и 21-летней Скарлет. Недавно девочки приняли участие в записи подкаста Giggly Squad и рассказали, что их отец тщательно оценивает их потенциальных бойфрендов.
Благодаря фильмографии актёра у него сформировался образ опасного человека. Поэтому дочерям очень просто понять, серьёзные ли намерения у очередного приятеля: если он готов к знакомству с папой, значит, скорее всего, парню можно доверять.
Когда девочки приглашают кого-то в гости, Сталлоне обязательно стоит в углу и не подходит сразу здороваться. В этот момент он и наблюдает, и показывает, кто хозяин в этом доме. Обычно это дополнительно смущает гостя.
Также София рассказала, что её папа просто мастер составлять сообщения о расставании. По словам девушки, у него это получается лучше всех, так как мужчины лучше понимают мужчин. Поэтому с его помощью новости о разрыве всегда звучат не так обидно.
Кто бы мог подумать, что актёр, который запомнился всем идеальным телом в фильме «Рокки», когда-то станет таким заботливым и понимающим отцом.
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