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Сильвестр Сталлоне помогает своим дочерям устроить личную жизнь

Сильвестр Сталлоне научил дочерей проверять отношения на прочность. Что он им посоветовал?
Сталлоне помогает дочерям устроить личную жизнь
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76-летний актёр до сих пор в отличной физической форме. Поэтому неудивительно, что кавалеры подросших дочерей теряются в его присутствии. Но на то и рассчитывает Сильвестр Сталлоне.

Артист много времени проводит с семьёй, 27-летней Софией, 25-летней Систин и 21-летней Скарлет. Недавно девочки приняли участие в записи подкаста Giggly Squad и рассказали, что их отец тщательно оценивает их потенциальных бойфрендов.

Благодаря фильмографии актёра у него сформировался образ опасного человека. Поэтому дочерям очень просто понять, серьёзные ли намерения у очередного приятеля: если он готов к знакомству с папой, значит, скорее всего, парню можно доверять.

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Когда девочки приглашают кого-то в гости, Сталлоне обязательно стоит в углу и не подходит сразу здороваться. В этот момент он и наблюдает, и показывает, кто хозяин в этом доме. Обычно это дополнительно смущает гостя.

Также София рассказала, что её папа просто мастер составлять сообщения о расставании. По словам девушки, у него это получается лучше всех, так как мужчины лучше понимают мужчин. Поэтому с его помощью новости о разрыве всегда звучат не так обидно.

Кто бы мог подумать, что актёр, который запомнился всем идеальным телом в фильме «Рокки», когда-то станет таким заботливым и понимающим отцом.

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