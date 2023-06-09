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Актриса Дженнифер Лоуренс поделилась лайфхаками, как сделать спорт эффективнее и приятнее

Актриса Дженнифер Лоуренс поделилась лайфхаками, как сделать спорт эффективнее и приятнее
Дженнифер Лоуренс
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Подход к тренировкам от Далтона Вонга — инструктора актрисы, полностью изменил её взгляд на фитнес. В процессе занятий девушка поняла, как сделать спорт эффективнее и приятнее.

Дженнифер Лоуренс обратилась к тренеру для подготовки к съёмкам в «Людях Икс». Краткосрочное сотрудничество дало ей гораздо больше, чем подтянутая форма для блокбастера. Вот что она запомнила для себя.

  • Далтон уверяет, что тренировка на всё тело может быть не менее эффективна, чем на определённую группу мышц. Да, в идеальном мире для каждой части тела отведён отдельный день. Но если у вас, например, нестабильный график, режим может сбиться и тренировочный план будет не сбалансирован. Поэтому лучше стабильно выбирать комплекс на всё тело.
  • Обязательное начало любой тренировки — упражнения на осанку. Плечи и спина держат наше тело, их нужно хорошо проработать перед силовой частью.
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  • Далтон также напоминает, что краткосрочные тренировки могут быть не менее продуктивными. Вам не нужно торчать в тренажёрном зале часами. Достаточно 40 минут. При грамотном подборе нагрузки этого хватит.
  • Также важно добавлять в тренировки упражнения на разные типы движения. В спортивной рутине должны быть и толчки, и вытягивания. Это укрепит общую силу и поможет в повседневной жизни.
  • Дженнифер была удивлена, что тренер не настаивает на кардио. Но Далтон считает, что результата можно добиться и без подобной нагрузки. Если у вас нет на это времени, ничего страшного.
  • Кроме того, звёздный тренер уверен, что занятия дома могут быть не менее эффективными. У вас даже может не быть специального оборудования, упражнения с собственным весом полезнее.
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