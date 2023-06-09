Актриса Дженнифер Лоуренс поделилась лайфхаками, как сделать спорт эффективнее и приятнее

Подход к тренировкам от Далтона Вонга — инструктора актрисы, полностью изменил её взгляд на фитнес. В процессе занятий девушка поняла, как сделать спорт эффективнее и приятнее.

Дженнифер Лоуренс обратилась к тренеру для подготовки к съёмкам в «Людях Икс». Краткосрочное сотрудничество дало ей гораздо больше, чем подтянутая форма для блокбастера. Вот что она запомнила для себя.

Далтон уверяет, что тренировка на всё тело может быть не менее эффективна, чем на определённую группу мышц. Да, в идеальном мире для каждой части тела отведён отдельный день. Но если у вас, например, нестабильный график, режим может сбиться и тренировочный план будет не сбалансирован. Поэтому лучше стабильно выбирать комплекс на всё тело.

Обязательное начало любой тренировки — упражнения на осанку. Плечи и спина держат наше тело, их нужно хорошо проработать перед силовой частью.

Далтон также напоминает, что краткосрочные тренировки могут быть не менее продуктивными. Вам не нужно торчать в тренажёрном зале часами. Достаточно 40 минут. При грамотном подборе нагрузки этого хватит.

Также важно добавлять в тренировки упражнения на разные типы движения. В спортивной рутине должны быть и толчки, и вытягивания. Это укрепит общую силу и поможет в повседневной жизни.

Дженнифер была удивлена, что тренер не настаивает на кардио. Но Далтон считает, что результата можно добиться и без подобной нагрузки. Если у вас нет на это времени, ничего страшного.