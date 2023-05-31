Много тренируетесь и не видите результата? Учёные назвали лучшее время для занятий спортом

Эксперты определили, когда лучше всего тренироваться. По словам профессора интегративной физиологии Каролинского института в Швеции Джулина Зиерата, в вечернее время результаты тренировок могут быть не такими впечатляющими, как утром. Всё дело в биологических часах.
Исследование, проведённое на мышах, показало: когда животные бегали в первой половине дня, в их крови было больше ферментов, участвующих в метаболизме жира. Уровень глюкокортикоидов — гормонов, которые отвечают за накопление в организме, достигает своего пика, поэтому тренировка не провоцирует их дополнительный всплеск. К вечеру же количество этих веществ восстанавливается, что может негативно повлиять на результат тренировки.
Этим Джулин объясняет и частый набор веса работниками c ночным графиком. Во время достижения минимума гормона в организме, а это где-то около трёх часов ночи, они обычно бодрствуют. Поэтому те, кто работает по ночам, часто поправляются быстрее, чем их коллеги, которые работают днём, при условии потребления одинакового количество калорий.
- 31 мая 2023
-
10:00
- 30 мая 2023
-
19:50
-
17:15
-
16:15
-
15:00
-
09:26
- 29 мая 2023
-
20:30
-
19:30
-
17:15
-
14:15
-
12:00
-
08:00
- 28 мая 2023
-
16:00
-
12:00
-
08:00
- 27 мая 2023
-
16:00
-
12:00
-
08:00
- 26 мая 2023
-
17:50
-
14:00
-
12:00
-
10:00
-
06:00
- 25 мая 2023
-
18:00
-
17:30
-
14:00
-
10:00
-
06:00
- 24 мая 2023
-
19:24
-
17:20
-
16:36
-
10:21
- 23 мая 2023
-
14:30
-
10:00
-
06:00