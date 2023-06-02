Доктор Мясников дал простые советы, которые помогут бросить курить навсегда

Врач напомнил об опасности курения и дал несколько практических советов, как побороть пагубную привычку.

Так, по мнению Александра Мясникова, бросить курить необходимо как можно скорее. Даже когда вы сможете побороть зависимость, на протяжении нескольких лет ещё будете в зоне риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Рак лёгких — один из самых быстротекущих, и лучше максимально обезопасить себя от его развития.

Чтобы преодолеть никотиновую зависимость, врач рекомендует избегать курящих компаний. Попросите друзей не дымить при вас и посещайте только те рестораны, где курение запрещено.

Утром, когда уровень никотина понижен и повышены риски потянуться за сигаретой, попробуйте себя чем-то отвлечь. Также на первое время откажитесь от плотной еды, чая, кофе и алкоголя. Всё это может провоцировать срыв.

Мясников также предупреждает, что стресс и в целом постоянная озабоченность чем-то — одни из главных провокаторов, которые могут заставить закурить снова. Понятно, что невозможно полностью исключить такие ситуации из своей жизни, но важно их по возможности хотя бы избегать.