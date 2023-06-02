45-летний миллиардер из США перелил себе кровь своего сына ради омоложения

Состояние 45-летнего Брайана Джонсона, предпринимателя из Кремниевой долины, оценивают в $ 400 млн. Накопления бизнесмен решил потратить на здоровье с целью обмануть процессы старения. И пока у него это получается.

Интерес к вопросам медицины и молодости у Брайана проснулся, когда он был начинающим предпринимателем и воспитывал троих детей. Стресс повседневной жизни заставлял его регулярно переедать. По признанию Джонсона, он чувствовал себя с каждым днём все хуже и хуже.

Бизнесмен решил изменить образ жизни и для начала сократил рабочее время. Постепенно от бытовых перемен он перешёл к настоящей борьбе со старостью.

Теперь на Джонсона трудится целая команда из 30 медицинских работников, которые ежедневно следят за его состоянием. Его день начинается в 4:30 утра. Первые два с половиной часа он посвящает обследованиям и тренировке. Только потом мужчина приступает к работе.

Брайан каждый день съедает ровно 1970 калорий, придерживаясь веганской системы питания, и принимает 30 пищевых добавок. Также у предпринимателя есть жёсткие правила для ночного отдыха: он спит в полном одиночестве, в комнате с регулируемой температурой воздуха и специальным терморегулирующим матрасом.

Один из сыновей Брайана — Талмедж — даже стал донором плазмы для отца, так как, по мнению медиков, эта процедура помогает организму регенерироваться.

По словам Джонсона, соблюдение этого режима уже дало серьёзные результаты. В 45 лет тело мужчины по уровню физической подготовки сопоставимо с 18-летним молодым человеком. В течение каждого года он стареет на 277 дней (примерно девять месяцев).

Подписчики Брайана в социальных сетях не вдохновлены его примером, многим непонятен смысл жизни, большую часть которой ты либо тренируешься, либо проходишь медицинские обследования. В среднем такая ежедневная рутина обходится предпринимателю в $ 2 млн в год. Так что это ещё и очень дорогое увлечение.