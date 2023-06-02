Как тренируется Хейли Бибер? Звёздный тренер раскрыл секреты её стройности

Фигура Хейли Бибер выделяется даже среди других голливудских звёзд. Как ей удаётся поддерживать такую форму, рассказал её тренер.
Модель предпочитает высокофункциональный тренинг на основе бокса. В течение тренировки чередуются элементы единоборства и упражнения на укрепление мышц. По словам инструктора звезды, программу, которую регулярно выполняет Хейли, можно запросто повторить и в домашних условиях.
Тренировка звезды состоит из нескольких подходов на разные группы мышц, между которыми — кардиоупражнения. И так три круга. Обычно это занимает не более 45 минут. Хейли чаще всего начинает с выпадов, которые делает на скорость, чередуя ноги. Потом идут упражнения на пресс, а именно — простые скручивания.
После этого идут кардиоупражнения. Активные удары по боксёрской груше и прыжки с высокими коленями — всё это должно максимально поднять пульс. Далее Хейли возвращается к силовым элементам: делает глубокие приседания с гантелями и обязательно планку.
Тренер модели также дал универсальный совет для любой тренировки. По его мнению, для хорошей работы очень важна музыка. Включайте любимый плейлист, и тогда любое занятие пройдёт на ура.
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