Знаменитый кулинар Джейми Оливер рассказал, как приготовить полезный завтрак за пару минут

Телеведущий популярных кулинарных шоу часто в своих передачах готовил настоящие шедевры. Но для завтрака он рекомендует совсем несложные в приготовлении блюда, которые дадут заряд энергии на весь день.

Джейми Оливер утверждает: первый прием пищи задает настроение на весь день, поэтому его качество очень важно, особенно для детей. Завтрак может повлиять на многое: от нашего настроения и физического состояния зависит способность концентрироваться. Поэтому для успешного дня утром просто необходима любимая здоровая еда. Вот что рекомендует Джейми для главного приема пищи.

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Шеф-повар говорит, что лучше всего, если утренняя еда включает в себя как можно больше групп продуктов. Также на завтрак можно выбирать более плотные блюда, не переживая об их повышенной калорийности. За день вы точно успеете все потратить. Например, можно приготовить хлопья или мюсли без сахара, кашу с сезонными фруктами или домашние блинчики. Разнообразие веществ в этих блюдах позволит вам спокойно дотянуть до обеда без перекусов.

Также Джейми рекомендует для тех, у кого совсем мало времени утром, освоить рецепт смузи. Для его приготовления достаточно просто смешать йогурт, фрукты, овощи и овсяные хлопья. Этот полезный завтрак потребует не более 10 минут, а энергии хватит на весь день.