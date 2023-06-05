Российская теннисистка Елена Веснина впервые показала новорождённую дочку

26 мая 2023 года в 8:10 утра олимпийская чемпионка во второй раз стала мамой. Роды прошли комфортно и быстро, несмотря на то, что малышка родилась крупной — 4 кг 250 грамм. Девочку назвали Анной.
Российская теннисистка Елена Веснина поделилась в социальных сетях кадрами новорождённой дочери. На видео малышка спит в своей белоснежной колыбельной, а за ней с любовью наблюдает старшая сестра.
Новорождённая дочь Елены Весниной
Фото: @vesnushka86
Подписчики не остались равнодушными и оставили комментарии с умилением и приятными словами: «Поздравляю от всей души! Счастья всей вашей большой и дружной семье!», «Ах, Лиза такая хорошая старшая сестра», «С рождением нового солнышка».
Сама Елена подписала пост не менее душевно:
Дети — это счастье, дети — это радость, дети — это в жизни свежий ветерок. Их не заработать, это не награда, их по благодати взрослым дарит Бог. Я желаю, чтобы каждый малыш на свете был счастлив, защищён и любим.
Старшая дочь готовилась ко встречи с сестрёнкой: принесла почти все свои игрушки, кружилась вокруг, целовала ручки маленькой Ани и постоянно хотела помогать маме.
Дочери Елены Весниной
Фото: Фото: @vesnushka86
Родители также заранее подумали о Лизе:
Нам многие советовали на выписке обязательно подарить старшему ребёнку презент от младшего, чтобы сразу наладить, так сказать, отношения.
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