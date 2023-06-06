Массовый старт: редактор «Чемпионата» пробежала полумарафон One Run в Таджикистане

В России завершился седьмой крупнейший полумарафон «ЗаБег.РФ». 160 тысяч человек одновременно вышли на старт забега в России. Впервые в этом году присоединились и другие страны: Китай, Армения, Киргизия, Таджикистан и Беларусь. Там мероприятие прошло под новым названием One Run и объединило более 10 тыс. участников.
Мне довелось бежать в Душанбе — столице Таджикистана. Участникам забега было предложно четыре дистанции — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Я выбрала второе. Маршрут пролегал через центральную улицу города. Несмотря на жару, +35 градусов, все участники отважно добежали до финиша, в том числе дети и подростки. По пути подбадривали сотрудники полиции и рефери (судьи). Повсюду слышались возгласы: «Не сдавайтесь, на обратном пути вас ждёт спуск, будет легче!» Это очень забавляло и воодушевляло дойти до конца, что я, собственно, и сделала. Всех встречали под восторженные аплодисменты, вручали медали и бутылку воды. Было здорово стать частью международного полумарафона!
Фото: пресс-служба
В России наряду с жителями городов в старте приняли участие профессиональные спортсмены и медийные лица: футболист Вячеслав Малафеев, биатлонист Антон Шипулин, заслуженный мастер спорта Иван Алыпов и другие.
Главный старт полумарафона состоялся в Москве. В нём приняли участие около 17 тыс. человек, среди которых были олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, гребец-байдарочник Юрий Постригай и российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков.
В забеге приняли участие и популярные российские блогеры. Так, Карина Кросс присоединилась к полумарафону в Таджикистане, где пробежала 5 км.
В Измайлове, где я родилась, каждое моё утро начиналось с пробежки: от 5 до 10 км. В этот раз выбрала среднюю дистанцию, потому что учитывала акклиматизацию. На полумарафоне собрались не только спортсмены, но и просто люди, желающие получить положительные эмоции. Преодолеть маршрут способен человек с любым уровнем подготовки, ведь половину дистанции можно пройти пешком. Что очень объединяет и мотивирует, в том числе на новые знакомства. Своим примером хотела поддержать других участников и показать, что забег — это круто и классно, даже если ты не профессионал в этом виде спорта.
Фото: пресс-служба
- 6 июня 2023
-
13:20
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 5 июня 2023
-
18:51
-
17:58
-
16:30
-
15:14
-
12:10
-
10:47
-
10:21
- 2 июня 2023
-
20:00
-
19:30
-
15:46
-
14:30
- 1 июня 2023
-
21:15
-
19:00
-
18:15
-
14:15
-
10:00
- 31 мая 2023
-
14:15
-
10:00
- 30 мая 2023
-
19:50
-
17:15
-
16:15
-
15:00
-
09:26
- 29 мая 2023
-
20:30
-
19:30
-
17:15
-
14:15
-
12:00
-
08:00
- 28 мая 2023
-
16:00
-
12:00