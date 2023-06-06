Массовый старт: редактор «Чемпионата» пробежала полумарафон One Run в Таджикистане

В России завершился седьмой крупнейший полумарафон «ЗаБег.РФ». 160 тысяч человек одновременно вышли на старт забега в России. Впервые в этом году присоединились и другие страны: Китай, Армения, Киргизия, Таджикистан и Беларусь. Там мероприятие прошло под новым названием One Run и объединило более 10 тыс. участников.

Алия Нургалеева редактор направления «Здоровье» в разделе Lifestyle Мне довелось бежать в Душанбе — столице Таджикистана. Участникам забега было предложно четыре дистанции — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Я выбрала второе. Маршрут пролегал через центральную улицу города. Несмотря на жару, +35 градусов, все участники отважно добежали до финиша, в том числе дети и подростки. По пути подбадривали сотрудники полиции и рефери (судьи). Повсюду слышались возгласы: «Не сдавайтесь, на обратном пути вас ждёт спуск, будет легче!» Это очень забавляло и воодушевляло дойти до конца, что я, собственно, и сделала. Всех встречали под восторженные аплодисменты, вручали медали и бутылку воды. Было здорово стать частью международного полумарафона!

Фото: пресс-служба

В России наряду с жителями городов в старте приняли участие профессиональные спортсмены и медийные лица: футболист Вячеслав Малафеев, биатлонист Антон Шипулин, заслуженный мастер спорта Иван Алыпов и другие.

One Run – один из самых масштабных по численности участников полумарафон в мире.

Главный старт полумарафона состоялся в Москве. В нём приняли участие около 17 тыс. человек, среди которых были олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, гребец-байдарочник Юрий Постригай и российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков.

В забеге приняли участие и популярные российские блогеры. Так, Карина Кросс присоединилась к полумарафону в Таджикистане, где пробежала 5 км.

Карина Кросс блогер, телеведущая, певица, актриса В Измайлове, где я родилась, каждое моё утро начиналось с пробежки: от 5 до 10 км. В этот раз выбрала среднюю дистанцию, потому что учитывала акклиматизацию. На полумарафоне собрались не только спортсмены, но и просто люди, желающие получить положительные эмоции. Преодолеть маршрут способен человек с любым уровнем подготовки, ведь половину дистанции можно пройти пешком. Что очень объединяет и мотивирует, в том числе на новые знакомства. Своим примером хотела поддержать других участников и показать, что забег — это круто и классно, даже если ты не профессионал в этом виде спорта.