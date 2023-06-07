Цена перевалила за миллион: на торги выставлены 40-летние кроссовки Майкла Джордана

Баскетбольная звезда Майкл Джордан до подписания контракта с Nike и создания своей линейки Air Jordan, любил носить обувь различных брендов. Например, adidas и Converse.

В одной из моделей Converse All-Stars легенда НБА сыграл на Панамериканских играх в 1983 году. Именно их Grey Flannel Auctions выставил на аукцион.

Фото: Сайт Grey Flannel Auctions

Эти матчи ознаменовали дебют Джордана на международной арене. Тогда он надевал Converse All-Star в течении двух встреч с противником. Баскетбольная команда США отправилась в Каракас для получения чемпионства. За 12 дней Майкл набрал 17,3 очка за матч, что позволило ему завоевать свою первую международную золотую медаль в составе сборной США.

Фото: Сайт Grey Flannel Auctions

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Кроссовки в 46 размере сделаны из гладкой белой кожи. В дизайн добавлены тёмно-синие элементы по бокам, на пятке и фирменная звезда One star бренда Converse. К ним также прилагается письмо от помощника главного тренера с подтверждением подлинности и фотографией LOA о соответствии от Resolution Photomatching.

Фото: Сайт Grey Flannel Auctions

Любители коллекционировать редкие спортивные вещи ведут жёсткую борьбу. Торги, которые начались с 10 000 долларов уже составляют 16 106. Вероятно, цена будет только расти, учитывая популярность баскетболиста в мире кроссовок. Аукцион проводится в онлайн формате и продлится до 11 июня.