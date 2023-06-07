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Медики Соединённого Королевства назвали день, когда случается больше всего инфарктов

Медики Соединённого Королевства назвали день, когда случается больше всего инфарктов
Сердечный приступ
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Учёные Фонда здравоохранения и социальной помощи Белфаста и Королевского колледжа хирургов Ирландии проанализировали статистику и выяснили, когда нужно быть особенно внимательным к себе. По сравнению с остальными днями недели в понедельник средний уровень сердечных приступов поднимается на 13%.

По сообщению медиков, количество пациентов с инфарктом миокарда начинает увеличиваться уже в воскресенье, и в понедельник достигает пиковой точки. Но конкретных причин врачи не называют. Пока они только предполагают, что это может быть связано с ритмом жизни, который в понедельник меняется. Сон резко прерывается будильником, потом сразу нужно торопиться на работу — всё это непривычно после выходных и поэтому становится дополнительной нагрузкой на сердце.

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Среди возможных причин также характерное для инфаркта миокарда психоэмоциональное напряжение. Для многих людей начало рабочей недели — такой стресс, что они не в силах справиться со своими состоянием. В совокупности с резким изменением режима это не может не повлиять на работу сердца.

Хотя окончательной причины медики пока не назвали, статистика убедительно доказывает, что в воскресенье и понедельник нужно ещё тщательнее следить за собой.

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