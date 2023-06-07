«Папа очень гордится вами». Роналду с семьёй отпраздновал шестилетие двойняшек

Двойняшкам Криштиану Роналду исполнилось шесть лет. В честь такого знаменательного события футболист вместе со своей возлюбленной Джординой Родригес устроили вечеринку.
Пара организовала празднование в Мадриде и основательно потрудилась над подготовкой к торжеству. На фотографии можно заметить украшения, шары, конфетти, сладости, а также два многоярусных торта.
Криштиану Роналду со своей семьёй
Фото: @cristiano
Оформление дня рождения детей впечатлило. Для Евы Марии подготовили морской дизайн десертов с русалкой, звёздами и ракушками. Матео же, обожающий футбол, наслаждался декором в спортивной тематике.
Криштиану выложил фото в свои социальные сети и подписал его безумно трогательно:
Поздравляю вас, мои любимые! Папа очень гордится вами.
На милом снимке рядом с Джорджиной и Роналду также находятся их совместная дочь Алана и Криштиану-младший.
Напомним, что у пары есть ещё одна дочь — Белла Эсмеральда, чудом выжившая при сложных родах. В апреле прошлого года футболист поделился душераздирающей новостью о смерти второго малыша. Родители тяжело перенесли горе, но смогли всё преодолеть.
Сегодня семья выглядит невероятно счастливо, что замечают и фанаты легенды футбола. Под постом они оставили приятные комментарии: «Самая красивая семья на свете», «Прекрасные», «Светитесь».
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