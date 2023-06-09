Учёные из Копенгагена нашли причину долголетия японцев, и дело вовсе не в питании

Исследователи Копенгагенского университета изучили факторы, влияющие на долголетие в Японии. В результате удалось установить, что этому способствует уникальная комбинация кишечных бактерий.

Доктор Йоахим Йохансен сказал:

Предыдущие исследования показали, что кишечные бактерии пожилых японцев производят совершенно новые молекулы, которые делают их устойчивыми к болезнетворным микроорганизмам, провоцирующим заболевания. И если их кишечник лучше застрахован от инфекций, то это, вероятно, одна из причин того, что они живут дольше других.

Определённые бактерии в ЖКТ могут оказывать благотворное влияние на микрофлору и, следовательно, на наше здоровье. Таким образом, люди со здоровым микробиомом кишечника защищены от возрастных заболеваний и имеют больше шансов увеличить продолжительность жизни.

Специально созданный алгоритм помог учёным составить карту кишечных бактерий и вирусов. Это означает, что долголетие людей возможно, если изменить состав конкретных микроорганизмов в кишечнике.

Следующей ступенью в развитии науки станет понимание того, как можно воспроизвести этот штамм бактерий для борьбы с распространёнными болезнями.