Учёные из Копенгагена нашли причину долголетия японцев, и дело вовсе не в питании

Исследователи Копенгагенского университета изучили факторы, влияющие на долголетие в Японии. В результате удалось установить, что этому способствует уникальная комбинация кишечных бактерий.
Доктор Йоахим Йохансен сказал:
Предыдущие исследования показали, что кишечные бактерии пожилых японцев производят совершенно новые молекулы, которые делают их устойчивыми к болезнетворным микроорганизмам, провоцирующим заболевания. И если их кишечник лучше застрахован от инфекций, то это, вероятно, одна из причин того, что они живут дольше других.
Определённые бактерии в ЖКТ могут оказывать благотворное влияние на микрофлору и, следовательно, на наше здоровье. Таким образом, люди со здоровым микробиомом кишечника защищены от возрастных заболеваний и имеют больше шансов увеличить продолжительность жизни.
Специально созданный алгоритм помог учёным составить карту кишечных бактерий и вирусов. Это означает, что долголетие людей возможно, если изменить состав конкретных микроорганизмов в кишечнике.
Следующей ступенью в развитии науки станет понимание того, как можно воспроизвести этот штамм бактерий для борьбы с распространёнными болезнями.
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