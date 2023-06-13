Учёные доказали, что чашка этого напитка по утрам поможет сохранить эластичность кожи

Если вы ищете альтернативу утреннему кофе, отличной заменой будет какао. Последние исследования доказывают: оно помогает сохранить эластичность кожи.

Флавонолы — группа соединений, которые раньше рассматривались только как мощнейшие антиоксиданты. Также было изучено их влияние на сохранение памяти у пожилых людей, и это тоже дало положительные результаты. Теперь соединения попали в поле зрения учёных, которые занимаются вопросами старения. Специалисты утверждают: флавонолы помогают сохранить эластичность кожи и даже препятствуют образованию мимических морщинок.

Так что чашка какао с утра вполне может заменить косметологические процедуры. Но надо понимать, что речь идёт не о растворимом напитке с обилием сахара, такой вряд ли сможет принести пользу, а о чистом продукте. Или его можно заменить на шоколад с повышенным содержанием какао.

Также отличной альтернативной, по мнению диетологов, будет ежевика. Яркая ягода — просто кладезь флавоноидов всех видов. Еще можно обратить внимание на чёрную фасоль и капусту. Эти продукты сделают ваш рацион полезнее и тоже помогут сохранить молодость кожи.