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Диетолог Ковальков объяснил, почему летом стоит налегать на клубнику

Диетолог Ковальков объяснил, почему летом стоит налегать на клубнику
Чем полезна клубника
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В летнее время клубника не только содержит максимальное количество полезных элементов, но и низкая по стоимости. Почему же так важно добавлять в свой рацион эту ягоду, рассказал врач Алексей Ковальков.

  • Она отличается высоким содержанием витамина С, следовательно, её употребление укрепляет иммунную систему и стенки сосудов.
  • Многие жители России сталкиваются с проблемами нехватки йода. Клубника поможет компенсировать его недостаток.
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  • Мощное противовоспалительное и противомикробное действие, особенно по отношению к возбудителям кишечных инфекций, позволит оставаться здоровыми и активными.

Диетолог сообщает:

Для уменьшения воспаления кишечника, его заживления и профилактики болезней ЖКТ достаточно съедать в сутки примерно 200 граммов ягоды.
  • Она обладает желчегонным эффектом, а также успокаивающе действует на печень.
  • С возрастом происходит ослабление мышц, снижается подвижность и увеличивается ломкость суставов. Марганец и антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, помогают при профилактике этих заболеваний.
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  • Положительно влияет на зрение за счёт большого количества калия и определённых флавоноидов.

Однако не стоит забывать, что клубника — это также сильный аллерген и противопоказан при некоторых заболеваниях. Прежде чем разнообразить свой рацион, стоит проконсультироваться с врачом и учесть особенности вашего организма.

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