Диетолог Ковальков объяснил, почему летом стоит налегать на клубнику
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В летнее время клубника не только содержит максимальное количество полезных элементов, но и низкая по стоимости. Почему же так важно добавлять в свой рацион эту ягоду, рассказал врач Алексей Ковальков.
- Она отличается высоким содержанием витамина С, следовательно, её употребление укрепляет иммунную систему и стенки сосудов.
- Многие жители России сталкиваются с проблемами нехватки йода. Клубника поможет компенсировать его недостаток.
- Мощное противовоспалительное и противомикробное действие, особенно по отношению к возбудителям кишечных инфекций, позволит оставаться здоровыми и активными.
Диетолог сообщает:
Для уменьшения воспаления кишечника, его заживления и профилактики болезней ЖКТ достаточно съедать в сутки примерно 200 граммов ягоды.
- Она обладает желчегонным эффектом, а также успокаивающе действует на печень.
- С возрастом происходит ослабление мышц, снижается подвижность и увеличивается ломкость суставов. Марганец и антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, помогают при профилактике этих заболеваний.
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- Положительно влияет на зрение за счёт большого количества калия и определённых флавоноидов.
Однако не стоит забывать, что клубника — это также сильный аллерген и противопоказан при некоторых заболеваниях. Прежде чем разнообразить свой рацион, стоит проконсультироваться с врачом и учесть особенности вашего организма.
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