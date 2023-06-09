Очки, через которые мир видится лучше: Apple презентовала гаджет дополненной реальности

На ежегодной конференции Apple World Wide Developers Conference официально представлены долгожданные очки дополненной реальности.
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил:
Vision Pro – это первый продукт Apple, из которого можно наблюдать за миром.
Гарнитура позволяет пользователям соединить реальный мир с цифровым, управляя только глазами, голосом и руками. Глава отдела интерфейсов Apple Алан Дай объяснил, что владельцы очков смогут выбирать контент с помощью глаз, нажимать в воздухе на клики и мягко прокручивать пальцем страницы.
Фото: Пресс-служба
Функция EyeSight будет показывать окружающим глаза человека, в отличие от конкурента Meta Quest с закрытым козырьком. С внешней батареей на два часа работы, техника откроет перед клиентами широкий спектр возможностей, включая просмотр фотографий, фильмов, видеозаписей, видеозвонков FaceTime, игры Apple Arcade и другие функции.
Дизайн Vision Pro совмещает одну толстую ленту на задней части головы с большим элегантным экраном, расположенным над глазами. Новые очки дополненной реальности будут доступны в начале следующего года. Стоимость начинается от 290 тысяч рублей.
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