Доктор Зубарева рассказала, чего нет и никогда не будет в составе её зубной пасты

Чистка зубов — ежедневный процесс для каждого человека. Однако не все знают, что пасты могут содержать в составе опасные компоненты. В своих социальных сетях доктор Наталья Зубарева рассказала, чего не должно быть в хороших средствах для умывания.

Сульфат или SLS повышает чувствительность, раздражает слизистую и провоцирует развитие стоматита.

Метилпарабен влияет на работу эндокринной системы, а также может стать причиной аллергических реакций.

Триклозан в комбинации с проточной хлорированной водой образует канцерогены. Таким образом, повышается вероятность рака верхних дыхательных путей и лёгких.

Диэтаноламин (ДЭА) является разрушителем гормонов и создаёт потенциальный токсин NDEA, что может привести к рискам развития рака желудка, пищевода, печени и мочевого пузыря.

Лаурилсульфат натрия (ЛСН, SLES) воздействует на работу вкусовых рецепторов, разлагая фосфолипиды на языке. Также воспаляет слизистую и приводит к появлению болезненных язв.

Фториды можно использовать только по назначению вашего стоматолога.

В целом, основной вред зубной пасты заключается в том, что она может привести к избытку фтора. Это означает появление белых пятен, повреждение эмали, боль в суставах, ослабление костей.

Доктор Зубарева отмечает:

Токсины есть везде, от них не убежать, но мы можем ограничить их количество.