Доктор Зубарева рассказала, чего нет и никогда не будет в составе её зубной пасты
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Чистка зубов — ежедневный процесс для каждого человека. Однако не все знают, что пасты могут содержать в составе опасные компоненты. В своих социальных сетях доктор Наталья Зубарева рассказала, чего не должно быть в хороших средствах для умывания.
- Сульфат или SLS повышает чувствительность, раздражает слизистую и провоцирует развитие стоматита.
- Метилпарабен влияет на работу эндокринной системы, а также может стать причиной аллергических реакций.
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- Триклозан в комбинации с проточной хлорированной водой образует канцерогены. Таким образом, повышается вероятность рака верхних дыхательных путей и лёгких.
- Диэтаноламин (ДЭА) является разрушителем гормонов и создаёт потенциальный токсин NDEA, что может привести к рискам развития рака желудка, пищевода, печени и мочевого пузыря.
- Лаурилсульфат натрия (ЛСН, SLES) воздействует на работу вкусовых рецепторов, разлагая фосфолипиды на языке. Также воспаляет слизистую и приводит к появлению болезненных язв.
- Фториды можно использовать только по назначению вашего стоматолога.
В целом, основной вред зубной пасты заключается в том, что она может привести к избытку фтора. Это означает появление белых пятен, повреждение эмали, боль в суставах, ослабление костей.
Доктор Зубарева отмечает:
Токсины есть везде, от них не убежать, но мы можем ограничить их количество.
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