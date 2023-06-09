Учёные подсчитали, во сколько обходится недосып сотрудников работодателям

В действительности, российские компании теряют огромные деньги не из-за экономического кризиса, а по причине банального недосыпа сотрудников. Новое исследование аналитического центра НАФИ доказало, что практически половина работающего населения страдает от этой проблемы. О выводах учёных сообщает — РБК.

В ходе оценки эффективности сотрудников на рабочем месте было опрошено 1.6 тысяч россиян. 48% из них признались, что в около 4 раз в неделю ощущают недосып. А каждый третий из тех, кому часто не хватает отдыха, сказал, что в такие дни его продуктивность снижается примерно на 51–75%.

В результате получается, что переплаты неэффективным сотрудникам составляют около 291 млрд рублей в месяц, за год эта сумма увеличивается до 3,5 трлн руб. Очевидно, что цифра условная. Но факт остается фактом, работники сами признают, что их продуктивность в такие дни заметно снижается.

В исследовании также указаны самые распространённые причины такого массового явления. Так большинство опрошенных недосыпает из-за вечернего досуга, который они не успевают закончить вовремя. Кроме того, среди причин также проблемы со здоровьем и необходимость совмещать работу и учёбу.