Борьба на пальцах ног: забытый вид спорта возвращает былую популярность

Борьба на пальцах ног — вид спорта, похожий на армреслинг. Однако основная суть заключается в том, чтобы ухватить и удержать большой палец соперника. Соревнование состоит всего из двух основных туров и третьего дополнительного, если потребуется. Участники сидят на земле в парке и с помощью ног, корпуса контролируют движения.

Такое необычное занятие зародилось ещё в 1974 году в пабе в Стаффордшире, Великобритания. На протяжении долгих лет победителем турниров оставался Алан «Нэсти» Нэш, однако в 2022-м он вышел на пенсию. Действующий чемпион тоуреслинга Бен Вудрофф рассказал, что его главная забота на этот год связана с привлечением внимания к борьбе и посещаемости зрителей.

По его словам, всплеск популярности пришёлся на 1990–2000, однако британская лига сократилась за последние 10 лет. Это произошло в основном из-за отсутствия маркетинга и поддержки со стороны новых владельцев заведения, где придумали данный вид спорта.

Чтобы распространить тоуреслинг, Вудрофф и Нэш создали «‎Всемирную федерацию борьбы на пальцах ног», вложив собственные средства для создания торговой марки и активной работы с местными жителями. Также место для проведения состязаний было перенесено в более комфортное — Ex Servicemen's Club.

Спортсмены надеются увеличить количество заинтересованных людей и вернуть прежнюю славу.