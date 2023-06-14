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Эксперты объяснили, почему держать молоко в дверце холодильника — плохая идея

Эксперты объяснили, почему держать молоко в дверце холодильника — плохая идея
Хранение молока
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Молочные продукты портятся достаточно быстро. Некоторые из них могут скиснуть даже раньше, чем указано на этикетке. Например, молоко. Знаете ли вы, что на это влияет?

Эксперты по ведению домашнего хозяйства выяснили, что хранение бутылки на дверце холодильника — большая ошибка. Удобство такого решения сложно оспорить: вертикальное положение, быстрый доступ, ничего не протечёт. Однако от привычки придётся отказаться.

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На самом деле, дверца является самым тёплым и наиболее чувствительным местом к перепадам температур в холодильнике. Именно по этой причине кисломолочные начинают быстрее портиться. На ней лучше всего расставить продукты с натуральными консервантами. Например, джемы, соки, приправы.

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Специалисты отмечают, что оптимальным местом для хранения молока, сыра, йогурта и масла станут нижние и средние полки. Они остаются самыми прохладными местами. На верхнюю часть советуют складывать приготовленную пищу и мясные деликатесы. Ящики же станут отличным вариантом для овощей, фруктов, зелени. Таким образом, ничего не примёрзнет к стенкам и растения будут свежими.

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