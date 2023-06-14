Работа мечты: компания Илона Маска наняла 14-летнего инженера

Новый сотрудник SpaceX Кайран Квази совсем недавно закончил Университет Санта-Клары по специальности «Информатика и инженерия». Последние пять месяцев он провёл на стажировке в компании Blackbird, где занимался машинным обучением. И кажется, что нет ничего необычного, но Кайрану всего 14.

Все началось, когда мальчику было два года. Уже тогда он начал разговаривать целыми предложениями, пугая родителей и воспитателей в детском саду. Потом в третьем классе школьная программа стала слишком лёгкой для него и родители устроили Кайрана в местный колледж. Он стал самым юным выпускником Университета Санта-Клары за последние 200 лет.

Теперь подросток берёт новую высоту. Его профиль на LinkedIn был обновлён, скоро он выходит на работу в компанию Илона Маска. Сам Кайран написал на своей странице: «Я присоединюсь к самой крутой компании на планете в качестве инженера-программиста в инженерной команде Starlink. Одна из редких компаний, которая не использовала мой возраст в качестве произвольного и устаревшего показателя зрелости и способностей».

Новый сотрудник компании собирается заниматься «внедрением радикальных инноваций на благо общества». Остается только позавидовать Starlink, немногие корпорации могут похвастаться работниками с уровнем IQ больше чем у 99,9% населения.