Съесть 76 бутербродов за 10 минут: в Нью-Йорке пройдёт чемпионат по поеданию хот-догов

В Нью-Йорке 4 июля пройдёт чемпионат по поеданию хот-догов Nathan’s Hot Dog 2023. Этот ежегодный международный конкурс, которому уже более 100 лет, за последние годы приобрёл широкую известность.

Участникам даётся 10 минут, чтобы съесть максимальное количество сосисок и булочек Nathan’s Famous. В конкурсе примет участие чемпион мира Джоуи Честнат из Индианаполиса. В 2021 году он смог осилить 76 бутербродов и установить новое мировое достижение.

Лидером среди женщин до 2014 года являлась Соня Томас. Однако в 2014 году её разгромила Мика Судо, съев на шесть булочек больше. Ей принадлежит рекорд из Книги рекордов Гиннесса — 48 с половиной хот-догов за 10 минут.

В прошлом году чемпионка была на девятом месяце беременности и не смогла принять участия в конкурсе. Тогда первое место забрала Мишель Леско из Тусона, штат Аризона, набрав 30 очков. В июле она будет защищать свой титул против действующего лидера Мики Судо.

Мероприятие начинается в 10 часов утра, однако фанаты могут посмотреть его и с экрана телевизора. В среднем ежегодно на улицах Нью-Йорка собираются 40 тысяч зрителей, а миллион человек наблюдают за состязанием дома.