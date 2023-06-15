Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала результаты своих тренировок на фото в бикини

Модель показала в социальных сетях подтянутую фигуру. По снимкам видно, девушка, которая построила вокруг своего тела уникальную карьеру, не прекращает тренировки даже после рождения близнецов. По фотографиям можно разгадать секрет, как молодая мама троих детей остается настолько энергичной и выглядит так хорошо.

Эшли Грэм Фото: @ashleygraham

Сейчас модель отдыхает в Сан-Тропе и регулярно делиться снимками. Подписчики в социальных сетях просто в восторге от того, что Эшли не стесняется своей полноты, и демонстрирует свое тело открыто и с любовью. Модель часто признается в своей любви к спорту и говорит, что он делает её увереннее. Но судя по всему дело не только в фитнесе.

Эшли даже на отдыхе постоянно чем-то занята. Она не проводит день без физической активности. Вместе с мужем модель плавает с маской и трубкой, катается на водных лыжах, много гуляет по городу. Такая ежедневная нагрузка отлично помогает оставаться в тонусе. Девушка часто в интервью упоминает, что она не только регулярно занимается спортом, но и в повседневной жизни постоянно двигается. Эшли часто катается на роликах, велосипеде, много ходит пешком. Это главный секрет её энергии, по модели видно, что чем больше сил она растрачивает, тем больше у неё остается.

Кроме того, у Эшли есть правило которое помогает ей поддерживать мотивацию. После каждой тренировки она хвалит себя, напоминая что она молодец и её тело благодарно ей за поддержку.