Учёные нашли самый полезный фрукт. И это не яблоко

Если вы думали, что один зелёный плод в день может закрыть ваши потребности в полезных веществах, то это неправда. Оказалось, что фрукты вообще не так полезны, как кажется. Учёные из Университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси составили список самых полезных продуктов, и в десятку лидеров не попал ни один плод.

Исследователи оценили 41 наименование на содержание витаминов, клетчатки и других питательных веществ. Первая десятка в этом списке практически полностью состоит из зелёных овощей, а фрукты остались далеко позади них. Из тех, кому всё же удалось попасть в топ-30, лидирует вовсе не яблоко, а лимон.

Мало кто может похвастаться тем, что регулярно употребляет этот фрукт. А он на 28-м месте среди самых полезных продуктов. Видимо, звёзды, которые часто рассказывают про воду с лимоном как про их вечный спутник, всё-таки правы. Оказывается, этот кислый плод важное дополнение ежедневного рациона.

Лимон — настоящий кладезь витаминов, он содержит практически все группы: С, В, А и Е. Кроме того, фрукт наполнен железом, кальцием, магнием, цинком и фосфором. Так что если до этого вы не обращали внимания на лимон, самое время это сделать. Можно попробовать использовать его как добавку в чай или в воду. Это уже поможет наполниться витаминами.