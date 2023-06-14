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Все участники разбежались: чемпионат Европы по сексу закончился, не успев начаться

Все участники разбежались: чемпионат Европы по сексу закончился, не успев начаться
Чемпионат Европы по сексу
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Соревнования всё-таки были приостановлены. Организаторам не удалось справиться с координацией турнира. Участники пожаловались на отсутствие судей и качественной трансляции состязаний.

Сначала Федерация секса Швеции приняла решение отложить старт соревнований на один день, а потом и вовсе поставила всё мероприятие на паузу. Точную причину организаторы не назвали, но участники пожаловались на плохую реализацию. Так, представительница Испании, Сельва Лапьедра, дала комментарий для портала ElPlural. По её словам, ничего из заявленного в анонсе соревнования не было сделано, и участники просто разъехались по домам. Уже в первый день, когда трансляция не заработала из-за технических проблем, всем стало понятно, что ни о какой серьёзной подготовке речи не идёт.

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Не обошлось и без скандальных подробностей. Сельва также пожаловалась, что организатор соревнований Драган Братич отказался платить участникам турнира. И даже якобы приставал к девушке.

Поэтому в этот раз герои необычного соревнования всё-таки остались без медалей и титулов.

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