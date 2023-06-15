Рубит в кубик: поставлен новый мировой рекорд по сбору легендарной головоломки

Максимальный результат, уже занесенный в книгу рекордов Гиннеса, в собирании кубика размеров 3х3х3 на время, принадлежит Максу Парку. Спортсмену всего 21 год, а он уже стал победителем с наивысшими скоростями в турнирах с кубиками 4х4х4, 5х5х5, 6х6х6 и 7х7х7.

11 июня 2023 г. Макс принял участие в турнире Pride in Long Beach 2023, где показал результат в 3,13 секунды. Это меньше, чем предыдущий рекорд, который принадлежал Юшенг Ду, на 0.34 секунды. Результат последнего продержался 5 лет, так что скорость Макса, на самом деле, удивляет.

Важно отметить, что у спортсмена диагностирован аутизм. Его родители рассказывают, что когда он еще в детстве начал интересоваться игрой, они были очень рады. До этого у него не получалось даже открыть бутылку с водой. Но собирание кубика стала для мальчика настоящей терапией.

Теперь Макс по-настоящему заметная фигура в мире любителей этой игры. Он официальный представитель Rubik's и победитель большинства соревнований. Его история дарит надежду родителям, чьи дети больны аутизмом. Сам Макс считает своим девизом слова: «не думай, просто решай».

Сейчас, когда, кажется, что все рекорды это уже максимально возможная скорость собирания кубика, остается только наблюдать, какой из них Макс побьёт следующим.