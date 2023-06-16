Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Главная Lifestyle Новости

Учёные доказали, что открытое на ночь окно может привести к сердечно-сосудистым проблемам

Учёные доказали, что открытое на ночь окно может привести к сердечно-сосудистым проблемам
Почему не стоит спать с открытым окном
Аудио-версия:
Комментарии

Если летом у вас нет кондиционера или вентилятора, вероятно, вы открываете окно перед сном. Однако исследователи из Университета Иоганна Гутенберга заявляют, что это плохая идея.

В докладе были рассмотрены данные эпидемиологии, а также наблюдения и трансляционные исследования. Таким образом, существует прямая связь между ночными шумами и выделением гормонов стресса.

Читайте также:
Закиньте ноги на стену: сомнолог назвал лучшие позы для сна в жару

Когда мы спим, тело продолжает оставаться бдительным и бессознательно реагировать на раздражители. Проезжающие машины, громкие мотоциклы воспринимаются организмом как потенциальная опасность. Следовательно, повышается кортизол.

Учёные отмечают:

Связь между шумом от дорожного движения и сердечно-сосудистыми заболеваниями была особенно сильной у людей, спавших с открытыми окнами или имевших спальни, выходящие на дорогу.
Читайте также:
Почему в тёплую погоду мы чувствуем себя хуже и как помочь организму. Объясняет врач

Уличные звуки могут препятствовать снижению артериального давления и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Например, ишемическая болезнь, артериальная гипертензия, инсульт и сердечная недостаточность.

Чтобы не столкнуться с неприятностями, желательно проветрить комнату перед тем, как лечь в кровать. Особенно если вы проживаете в больших городах или рядом с оживлёнными дорогами.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023