Российские учёные изобрели средство от опьянения

Исследователи из МФТИ нашли настоящее «лекарство» от похмелья. По их словам, средство поможет избежать всех признаков употребления алкоголя. Доклинические испытания на мышах удивили положительными результатами. Показатели животных по фильтрации информации и удержанию на вращающемся тренажере увеличились в разы.

Пока авторы биологически-активной добавки не разглашают её полный состав, ссылаясь на коммерческую тайну. Известно только, что это сочетание аминокислот и сахаров в запатентованной рецептуре. Эти компоненты и так участвуют в обмене веществ человека, а добавка просто увеличивает их количество для улучшения работы соматической нервной системы.

Действие средства направлено на полное устранение всех симптомов опьянения. После приёма добавки выпитый алкоголь не будет влиять на координацию, внимание и мыслительные способности. У средства не заявлено каких-либо побочных эффектов, так что его употребление должно быть безопасно.

При этом стоит иметь в виду, что добавка не избавит от зависимости и других негативных симптомов, которые связаны с хроническим алкоголизмом. Изобретатели также предупредили, что их разработку нельзя воспринимать как противоядие, позволяющее управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По предварительным данным, в продаже добавка появится в виде саше с порошком. Употреблять средство можно будет в любое время: и до, и после принятия алкоголя. Правда, гораздо лучше для вашего здоровья не употреблять алкоголь вовсе. Привести организм в порядок можно довольно быстро — нужно начать правильно питаться и вводить в жизнь правильные привычки.